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Sakarya'da eşini tüfekle vuran kişi, kayınvalidesini de darbetti

Sakarya'da eşini tüfekle vuran kişi, kayınvalidesini de darbetti

Sakarya'da A.P. isimli kişi, evde tartıştığı eşi B.P.'yi tüfekle ateş ederek vurdu, kayınvalidesi S.T.'yi ise darbetti. Yaralanan B.P. ve annesi hastaneye kaldırıldı.