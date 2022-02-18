Sakarya'da eşini tüfekle vuran kişi, kayınvalidesini de darbetti
Sakarya'da A.P. isimli kişi, evde tartıştığı eşi B.P.'yi tüfekle ateş ederek vurdu, kayınvalidesi S.T.'yi ise darbetti. Yaralanan B.P. ve annesi hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 18.02.2022 - 19:30
Saat 16.00 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güler Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda A.P., eşi B.P. evde ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
EŞİNİ TÜFEKLE VURDU, KAYINVALİDESİNİ DARBETTİ
A.P., tüfeği ateşleyerek eşi B.P.’yi vurdu. A.P. evde bulunan kayınvalidesi S.T.’yi ise tüfeğin dipçiğiyle darbetti. Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Yaralanan B.P. ve annesi S.T., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri A.P.’yi gözaltına alırken, olayda kullandığı tüfeğe el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.