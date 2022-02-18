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    Sakarya'da eşini tüfekle vuran kişi, kayınvalidesini de darbetti

    Sakarya'da A.P. isimli kişi, evde tartıştığı eşi B.P.'yi tüfekle ateş ederek vurdu, kayınvalidesi S.T.'yi ise darbetti. Yaralanan B.P. ve annesi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 19:30
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    Sakarya'da eşini tüfekle vuran kişi, kayınvalidesini de darbetti

    Saat 16.00 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güler Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda A.P., eşi B.P. evde ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    EŞİNİ TÜFEKLE VURDU, KAYINVALİDESİNİ DARBETTİ

    A.P., tüfeği ateşleyerek eşi B.P.’yi vurdu. A.P. evde bulunan kayınvalidesi S.T.’yi ise tüfeğin dipçiğiyle darbetti. Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Yaralanan B.P. ve annesi S.T., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri A.P.’yi gözaltına alırken, olayda kullandığı tüfeğe el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Sakarya da eşini tüfekle vuran kişi, kayınvalidesini de darbetti #1

    Sakarya da eşini tüfekle vuran kişi, kayınvalidesini de darbetti #2

    Sakarya da eşini tüfekle vuran kişi, kayınvalidesini de darbetti #3


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