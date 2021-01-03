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    Sakarya'da, evde tartışan Iraklı kardeşler birbirlerini bıçakladı 

    Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu kardeşler M.A.Z. ve A.A.Z. evde kavga ederek birbirlerini bıçakladı. Yaralanan kardeşler tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 19:48
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 20:25
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    Sakarya'da, evde tartışan Iraklı kardeşler birbirlerini bıçakladı 

     

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu kardeşler M.A.Z. ve A.A.Z. evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışma büyüyünce, kardeşler birbirlerini bıçakla saldırdı.

    Annelerinin yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralanan ağabey A.A.Z. ile kardeşi M.A.Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yürüyerek ambulanslara gitti.

    Hastanelere kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya'da, evde tartışan Iraklı kardeşler birbirlerini bıçakladı VİDEO

    Sakarya da, evde tartışan Iraklı kardeşler birbirlerini bıçakladı  #1

    Sakarya da, evde tartışan Iraklı kardeşler birbirlerini bıçakladı  #2

    Sakarya da, evde tartışan Iraklı kardeşler birbirlerini bıçakladı  #3

    Sakarya da, evde tartışan Iraklı kardeşler birbirlerini bıçakladı  #4

    Sakarya da, evde tartışan Iraklı kardeşler birbirlerini bıçakladı  #5

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