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    Sakarya'da evde tenekede yakılan kömür 2 can aldı 

    Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, evde ısınmak için tenekenin içerisinde kömür yakan Pakistan uyruklu 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 18:34
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    Sakarya'da evde tenekede yakılan kömür 2 can aldı 

    Öğle saatlerinde Sakarya'nın Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi Ceyhan Sokak’ta bulunan bir evde meydana gelen olayda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişinin kaldığı evde Ataallah Han (22) ve Güllevaz Han (27) gece ısınmak için bulundukları odada teneke içerisinde kömür yaktı.

    KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

    Aynı odada uyuyan 2 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evde bulunan diğer kişilerin durumu fark ederek yardım istemesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

    2 KİŞİ ÖLDÜ

    Sağlık ekibi 2 kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da evde tenekede yakılan kömür 2 can aldı  #1


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