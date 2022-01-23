Sakarya'da evde tenekede yakılan kömür 2 can aldı 

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, evde ısınmak için tenekenin içerisinde kömür yakan Pakistan uyruklu 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde Sakarya'nın Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi Ceyhan Sokak’ta bulunan bir evde meydana gelen olayda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişinin kaldığı evde Ataallah Han (22) ve Güllevaz Han (27) gece ısınmak için bulundukları odada teneke içerisinde kömür yaktı.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Aynı odada uyuyan 2 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evde bulunan diğer kişilerin durumu fark ederek yardım istemesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekibi 2 kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.