Sakarya'da evin çatısı küle döndü: 1 yaralı Sakarya’da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Meydana gelen olayda yangınların arasından kurtulmaya çalışan bir kişi yaralandı.

İHA

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 32 Evler Mahallesi Emek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için seferber olurken mahallesi ise sokağa döküldü.

Kısa sürede söndürüldü

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken S.A. isimli bir kişi alevlerden kurtulmaya çalışırken yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)