Sakarya'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan örgütün ‘Yalnız Kurt’ eylemcisi Irak uyruklu DEAŞ'lı, Sakarya’da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğün İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Dairesi Başkanlıklarınca başlatılan operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2 Kasım 2020 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan ve iletişim programlarında oluşturulan gruplarda Brüksel’de yeni bir saldırı tehdidinde bulunan, terör örgütünün “Yalnız Kurt” eylemcisinin Türkiye’de olduğu alarmı verildi.

Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde şahsın yeri tespit edildi.

IRAKLI 'YALNIZ KURT' YAKALANDI

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, “Yalnız Kurt” eylemcisi olduğu yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu M.S.J.’yi yapılan operasyon ile yakaladı.

Operasyonda, şahsın askeri kamuflajı ve hazırlığında olduğu eylemde kullanacağı öne sürülen kılıcı da ele geçirildi.









