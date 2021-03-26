Euro
9.4997
1.54%
Dolar
8.0403
1.27%
Altın
445.29
1.09%
Borsa
1.366
-2.04%
Bitcoin
424.951
1.56%
EXEN Coin
15.10
21.77%
7ºC
İstanbul
Sağanak yağış 7 C

    Sakarya'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

    Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan örgütün ‘Yalnız Kurt’ eylemcisi Irak uyruklu DEAŞ'lı, Sakarya’da yakalandı.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 14:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

    Emniyet Genel Müdürlüğün İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Dairesi Başkanlıklarınca başlatılan operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2 Kasım 2020 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan ve iletişim programlarında oluşturulan gruplarda Brüksel’de yeni bir saldırı tehdidinde bulunan, terör örgütünün “Yalnız Kurt” eylemcisinin Türkiye’de olduğu alarmı verildi.

    Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde şahsın yeri tespit edildi.

    IRAKLI 'YALNIZ KURT' YAKALANDI

    Tespit üzerine harekete geçen ekipler, “Yalnız Kurt” eylemcisi olduğu yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu M.S.J.’yi yapılan operasyon ile yakaladı.

    Operasyonda, şahsın askeri kamuflajı ve hazırlığında olduğu eylemde kullanacağı öne sürülen kılıcı da ele geçirildi.

    Sakarya da eylem hazırlığındaki DEAŞ lı yakalandı #1

    Sakarya da eylem hazırlığındaki DEAŞ lı yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir