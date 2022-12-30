Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından EYT düzenlemesi açıklaması sonrasında Bolu Düzce Sakarya EYT Derneği üyeleri, yaş haddinin kaldırılmasını meşale yakıp konfeti patlatarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT'de yaş şartının olamayacağını duyurması üzerine milyonları ilgilendiren konuda vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Açıklamanın akabinde ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı açıklanırken, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmadan şartları sağlayan herkesin emeklilik hakkından faydalanabileceği söylendi.

EYT kararını meşale ve konfetiyle kutladılar

Bu çerçevede Bolu, Düzce, Sakarya EYT Derneği üyeleri, yaş haddinin kaldırılmasını meşale yakıp konfeti patlatarak kutladı. Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Lastik-İş Sendikası Sakarya Şubesi binasında toplanan dernek üyeleri, düzenlemeyle alakalı AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile de telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan EYT platformu sözcüsü Mehmet Ali Çelik, yaşanan zorlu mücadele sonrasında alınan karardan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sakarya'da EYT düzenlemesi konfeti ve meşaleyle kutlandı - Video





“Çözüme emin adımlarla ilerledik”

Düzenlemenin mağduriyeti giderdiğini açıklayan EYT platformu sözcüsü Mehmet Ali Çelik, “Bizleri duyguları açık ve nettir. Yılladır vermiş olduğumuz mücadelede olmaz dedikleri ve yanlış yola itilen EYT’nin aslında doğru bir çözüm noktasında iktidarla görüşmelerini sağlayarak çözüme emin adımlarla ilerledik. Şubat ayında başlayan EYT platformu adına yapılan görüşmelerle sonuca ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bize verilen bu hediye ve yılların verdiği bu mağduriyetin bitirdikleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.





“Kendimden, uykumdan feragat ettim ama asala bu davadan vaz geçemedim”

İHA'nın haberine göre, EYT düzenlemesinden faydalanan 48 yaşındaki Züleyha Aktaş, “2017 yılından beri ben mücadele ediyorum. Bir rahatsızlık sebebiyle işsiz kalmıştım. Gerçekten işsiz anne ve babaların duygularını çok iyi anlıyorum. Onlar adına da ben burada ifade edeyim. Evlerine ekmek götüremeyen anne ve babalar için de hep beraber mücadele ettik. Çok zor bir süreçti hele ki benim için küçük çocuğum vardı okula gidiyordu ama burada bir kadın olarak çok dik durdum. Kendimden, uykumdan feragat ettim ama asla bu davadan vazgeçemedim” diye konuştu.



