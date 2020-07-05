Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Sakarya'da patlama sonrası aramalar tekrar başladı

    Havai fişek fabrikasındaki patlama sonrasında arazi taraması devam ediyor.
    • AA
    • 05.07.2020 - 08:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sakarya'da patlama sonrası aramalar tekrar başladı #1

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.

    Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ikinci gününde bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

    ARAZİ TARAMASI YAPILIYOR

    AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekip, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor. Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

    Sakarya'da patlama sonrası aramalar tekrar başladı #2

    114 YARALI, 3 KAYIP

    Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

    Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri dün defnedilmişti.

    Görüş Bildir