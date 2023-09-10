Sakarya’da genç kıza sözlü taciz iddiası: Minibüs şoförü darbedildi Sakarya’da 17 yaşındaki genç kıza, minibüs şoförünün sözlü tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Kızın yakınları minibüs şoförünü darbetti. Darp edilen kişi, arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırılmak istenirken kaza geçirdi.

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İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde, Adapazarı-Maltepe minibüsünde tek yolcu olarak kalan 17 yaşındaki genç kız, 45 yaşlarında olduğu öğrenilen şoförün sözlü tacizine maruz kaldı.

Genç kızın yakınları şoförü darbetti

Durumdan rahatsız olarak minibüsten inen genç kız, durumu ağabeyine anlattı. Bunun üzerine kızın ağabeyi ile yakınları minibüs şoförünü bularak darbetti.

Bu esnada darp edilen arkadaşını kurtarmaya çalışan farklı bir minibüs şoförü ise sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi aracına bindirdi.

Kaçarken minibüs ile kaza yaptı

Hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan ve Kayar Sokak istikametine giren minibüsün rampa aşağı indiği esnada frenleri boşaldı.

Kontrolden çıkan minibüs, yolun sonundaki mıcıra girerek uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs ve arkadaşına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Polis ekipleri iddia üzerine konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)