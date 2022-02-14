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    Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 19:04
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    Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangında, tesiste henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine jandarma, çok sayıda itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının tesis yanında bulunan kereste fabrikasına sıçramaması için çalışma başlattı.

    Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisinin yanışı ve soğutma işlemleri ise havadan görüntülendi.

    Sakarya da geri dönüşüm fabrikasında yangın #1

    Sakarya da geri dönüşüm fabrikasında yangın #2

    Sakarya da geri dönüşüm fabrikasında yangın #3

    Sakarya da geri dönüşüm fabrikasında yangın #4


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