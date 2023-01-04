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    Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın 

    Sakarya'da bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında depolanan atık malzemeler alev alev yandı.
    • 04.01.2023 - 00:34
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    Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın 

    Saat 22.00 sıralarında Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

    Haber verilmesi üzerine Sakarya'nın tüm ilçelerinde bulunan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Malzemeler yandı

    Depolanan atık malzemeler alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    DHA'nın haberine göre, yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışması başlattı.

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