Sakarya'da hasta ziyaretine giden 16 kişiye karantina

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Geçmiş olsun ziyaretine gittikleri hasta akrabalarının korona testi pozitif çıkan 16 kişi, 14 gün karantinada kalacak.

Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Küçüktepe mevkisinde yaşayan yaşlı adam, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu.

Kan örnekleri alınan yaşlı adam, çekilen tomografide koronovirüs bulgusuna rastlanmaması üzerine evinde karantinaya alındı.

YAKINLARI HASTA ZİYARETİNE GİTTİ

Doktorların ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini söylediği halde çevre binalarda yaşayan 16 yakını, yaşlı adama 'geçmiş olsun' ziyaretine gitti.

Daha sonra ise yaşlı adam ve bakıcısının test sonuçları pozitif çıkınca, Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi devreye girdi.

16 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Yapılan çalışma ile16 kişi, 14 günlük süreyle karantinaya alınırken; yaşadıkları 4 binanın giriş-çıkışlarında ise polis tarafından tedbir alındı.