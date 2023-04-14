Sakarya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Sakarya’da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde akşam saatlerinde Batakköy Mahallesi Batakköy Caddesi'nde, S.Ö. idaresindeki 54 AY 480 plakalı otomobil ile Y.Ö. idaresindeki 34 CMT 67 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

6 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada araçlarda bulunan S.Ö., H.Ö., S.Ö., İ.Ö., Ö.Ö. ve Y.Ö. olmak üzer toplam 6 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği kazada yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.