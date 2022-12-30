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    Sakarya'da iş yerine silahlı saldırı yapıldı

    Sakarya’da bulunan bir iş yerinin camlarına silahla ateş açıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
    • 30.12.2022 - 22:40
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    Sakarya'da iş yerine silahlı saldırı yapıldı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinden Çark Caddesi’ne bağlanan ara sokakta bulunan bir iş yerinin camlarına, şüpheli veya şüphelilerce silahla ateş açıldı.

    Saldırı esnasında iş yeri kapalıydı

    İHA'nın haberine göre, silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Silahla ateş açıldığı anda iş yerinin kapalı olduğu öğrenildi.

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