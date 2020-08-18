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    Sakarya'da ışık ihlali kazaya neden oldu

    Sakarya’da kırmızı ışık ihlali sonucu minibüsün kamyona çarptığı kaza KGYS kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 21:28
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    Sakarya'da ışık ihlali kazaya neden oldu

    Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameralarına, şehir genelinde Temmuz ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı.

    Sakarya'da ışık ihlali kazaya neden oldu VİDEO

    EMNİYET KAZA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

    2020 yılı Temmuz ayında meydana gelen ve KGYS'ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlandı.

    D-100 karayolu Erenler Pekşenler mevki'inde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün, kamyona yan tarafından çarptı. Bu anlar ise KGYS kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

    Sakarya da ışık ihlali kazaya neden oldu #1

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