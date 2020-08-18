Sakarya'da ışık ihlali kazaya neden oldu

Sakarya'da ışık ihlali kazaya neden oldu

Sakarya’da kırmızı ışık ihlali sonucu minibüsün kamyona çarptığı kaza KGYS kamerasına yansıdı.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameralarına, şehir genelinde Temmuz ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı.

Sakarya'da ışık ihlali kazaya neden oldu VİDEO



EMNİYET KAZA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

2020 yılı Temmuz ayında meydana gelen ve KGYS'ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlandı.

D-100 karayolu Erenler Pekşenler mevki'inde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün, kamyona yan tarafından çarptı. Bu anlar ise KGYS kameralarınca saniye saniye kaydedildi.