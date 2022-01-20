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Sakarya'da kaçak at kesimine 2 tutuklama

Sakarya'da kaçak at kesimine 2 tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kaçak at keserken yakalanan E.H. ile yer temin eden B.D. tutuklandı, 36 at ve 7 eşeğe de el kondu.