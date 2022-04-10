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    Sakarya'da kahvehanenin deposuna kumar baskını

    Sakarya'da kahvehaneye ait depoda kumar oynadığı gerekçesiyle 18 kişiye 32 bin 742 lira ceza kesildi.
    • AA
    • 10.04.2022 - 17:35
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    Sakarya'da kahvehanenin deposuna kumar baskını

    Sakarya Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Tepetarla Mahallesi'nde kahvehaneye ait camları gazeteyle kaplanmış depodan yüksek ses geldiğini fark etti.

    32 BİN 742 LİRA CEZA KESİLDİ

    Depoya giren ekipler, burada tombala ve kumar oynatıldığını belirledi. Mekanda tombala oynadıkları belirlenen 18 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 32 bin 742 lira ceza kesildi.

    Depo sahibi M.K. hakkında ise "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

    Sakarya da kahvehanenin deposuna kumar baskını #1

    Sakarya da kahvehanenin deposuna kumar baskını #2


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