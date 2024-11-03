İHA
Feci kazanın adresi Sakarya..
Pamukova ilçesi Bayırakçaşehir Mahallesi Bilecik istikametinde meydana gelen olayda, sağ şeritten ilerleyen Ü.A. idaresindeki 26 ZH 151 plakalı tır, aynı şeritte hızla ilerleyen sebze yüklü kamyonun sıkıştırması neticesinde yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı.
KAZAYA NEDEN OLAN KAMYON KAÇTI
Meydana gelen kazada yaralanan olmazken kamyon olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun tırı yoldan çıkartması ve tırın beton bariyerlere çarpması yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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