Sakarya'da kaza: 1 ölü 2 yaralı

Geyve ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Gerçekleşen kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametine doğru seyir halinde olan Sabri A. (50) idaresindeki otomobil ile Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi Muhtarı Ekrem Karabıyıkoğlu (50) idaresindeki traktör çarpıştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpışmanın etkisi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince, traktörde yolcu olarak bulunan İlyas Kamacıoğlu’nun (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Sabri A. ile traktör sürücüsü muhtar Karabıyıkoğlu’nun ise yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.