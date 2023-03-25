Sakarya'da kaza yapan motosikler metrelerce sürüklendi Sakarya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi. kazada sürücü ağır yaralandı.

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Hastane Mahallesi’nde, K.Ç. idaresindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Sürücü ağır yaralandı

Kontrolden çıkarak devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralı K.Ç. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralı sürücü buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.