Sakarya'da kaza yapan motosikler metrelerce sürüklendi
İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Hastane Mahallesi’nde, K.Ç. idaresindeki sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Sürücü ağır yaralandı

Kontrolden çıkarak devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralı K.Ç. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralı sürücü buradaki müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da kaza yapan motosikler metrelerce sürüklendi
Sakarya'da kaza yapan motosikler metrelerce sürüklendi
Sakarya'da kaza yapan motosikler metrelerce sürüklendi
Sakarya'da kaza yapan motosikler metrelerce sürüklendi