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    Sakarya'da kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı

    Sakarya'da arkadaşı ile maça gitmekten vazgeçen Oğuz Han Sarı, kaza geçirerek hayatını kaybetti. Geriye maça gitmek için aracında çekildiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kaldı.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 04:06
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 08:23
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    Sakarya'da kazada hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı

    Arkadaşıyla Sakarya'dan yola çıkıp İstanbul'a Sakaryaspor maçına gitmekten vazgeçen Oğuz Han Sarı, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

    Kaza, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Karasu çevreyolu üzerinde meydana geldi.

    YOLDA MAÇA GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

    M.K. ve Oğuz Han Sarı, İstanbul’da oynanan Sakaryaspor maçına gitmek için yola çıktı. Yolda maça gitmekten vazgeçen Oğuz Han Sarı idaresindeki 54 ABJ 053 plakalı otomobil çevreyolunda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

    Kazada araç sürücüsü Sarı ve arkadaşı M.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oğuz Han Sarı hayatını kaybetti.

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    ''İSTANBUL GÖÇ ZAMANI. GELİYORUZ KOCAELİ''

    Hayatını kaybeden gençten geriye, maça gitmek için yola çıktığı esnada aracında arkadaşı tarafından çekilerek paylaşılan görüntü kaldı.

    Seyir halindeki araçta çekilen görüntüde, ‘'İstanbul göç zamanı. Geliyoruz Kocaeli'' yazılı ifadeler yer aldı. Öte yandan, olay yerinde araçtan yola düşen Sakaryaspor baskılı yastığın da aracın ön tarafında olduğu videoda yer aldı.

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