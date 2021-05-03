Sakarya'da kısıtlamaları ihlal eden 732 kişiye idari para cezası uygulandı

Sakarya'da son 1 hafta içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 732 kişiye toplamda 706 bin 852 TL idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda koronavirüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında ihlalleri önlemek adına denetimlerini sürdürdü.

732 KİŞİYE 706 BİN 852 BİN LİRA CEZA

26-29 Nisan tarihleri arasında polis sorumluluk bölgelerinde saat 19.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 307 kişi ile 30 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında uygulanan Tam Gün Kapanma kısıtlamasını ihlal eden 425 kişi olmak üzere toplamda 732 kişiye işlem yapılarak, 706 bin 852 TL ceza kesildi.





