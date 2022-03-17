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    Sakarya'da köpek nedeniyle tartıştığı çifti vuran kadın adliyede

    Sakarya'da köpeğinin saldırdığı Hikmet S. ve eşi Betül S.'nin tepki göstermesi üzerine tartışıp, 3'üncü kattaki evinden tabancayla çifte ateş eden Z.G., adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 17:18
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    Sakarya'da köpek nedeniyle tartıştığı çifti vuran kadın adliyede

    Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 Sokak’ta meydana gelen olayda,  Z.G. adlı kadına ait köpek, yolda yürüyen Hikmet S. ve eşi Betül S.'ye saldırdı.

    BALKONDAN KURŞUN YAĞDIRDI

    Çift, Z.G.'ye tepki gösterince tartışma başladı. Bunun üzerine Z.G., emekli asker eşinin tabancasıyla 3’üncü kattaki evinden aşağı doğru ateş açtı. Hikmet- Betül S. çifti yaralanırken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de Z.G.'yi gözaltına aldı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Karnından yaralanan Hikmet S. ile omzundan yaralanan Betül S., hastanede tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Z.G. ise emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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