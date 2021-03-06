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    Sakarya’da koronavirüs tedbirleri unutuldu

    Koronavirüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da, vatandaşların maske takmadıkları ve yasak olmasına rağmen yolda sigara içtikleri görüldü.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 13:39
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    Sakarya’da koronavirüs tedbirleri unutuldu

    Yerinde karar döneminin ilk cumartesi gününde Sakarya, tepki çeken görüntülere sahne oldu.

    Hafta sonu kısıtlamalarının sadece pazar günleri uygulanması kararının ardından, cumartesi gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar sokağa çıktı.

    KURALLARA UYULMADI

    Çok yüksek riskli bölgede yer alan ilde, yüzlerce vatandaşın toplu halde bulunduğu alanlarda, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüntülendi.

    SİGARA İÇİLDİ

    Ayrıca, yasak olmasına rağmen bazı vatandaşların herkese açık alanlarda sigara içtiği görüntülendi.

    KAMERAYI GÖRÜNCE MASKE TAKTILAR

    Maskesiz bir şekilde kameralara yakalanan vatandaşlar, panikle maskelerini yüzüne çekti.

    Sakarya’da koronavirüs tedbirleri unutuldu #1

    Kimi vatandaşların, koronavirüsten haberleri yokmuş gibi hal ve hareketleri dikkat çekti.

    Sakarya’da koronavirüs tedbirleri unutuldu #2

    Sakarya’da koronavirüs tedbirleri unutuldu #3

    Sakarya’da koronavirüs tedbirleri unutuldu #4

    Sakarya’da koronavirüs tedbirleri unutuldu #5

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