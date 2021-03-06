Sakarya’da koronavirüs tedbirleri unutuldu
Koronavirüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da, vatandaşların maske takmadıkları ve yasak olmasına rağmen yolda sigara içtikleri görüldü.
- İHA
- 06.03.2021 - 13:39
Yerinde karar döneminin ilk cumartesi gününde Sakarya, tepki çeken görüntülere sahne oldu.
Hafta sonu kısıtlamalarının sadece pazar günleri uygulanması kararının ardından, cumartesi gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar sokağa çıktı.
KURALLARA UYULMADI
Çok yüksek riskli bölgede yer alan ilde, yüzlerce vatandaşın toplu halde bulunduğu alanlarda, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüntülendi.
SİGARA İÇİLDİ
Ayrıca, yasak olmasına rağmen bazı vatandaşların herkese açık alanlarda sigara içtiği görüntülendi.
KAMERAYI GÖRÜNCE MASKE TAKTILAR
Maskesiz bir şekilde kameralara yakalanan vatandaşlar, panikle maskelerini yüzüne çekti.
Kimi vatandaşların, koronavirüsten haberleri yokmuş gibi hal ve hareketleri dikkat çekti.