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Sakarya’da koronavirüs tedbirleri unutuldu

Sakarya’da koronavirüs tedbirleri unutuldu

Koronavirüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da, vatandaşların maske takmadıkları ve yasak olmasına rağmen yolda sigara içtikleri görüldü.