Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı bir kez daha gerçekleşti Sakarya'da her yıl tekrarlanan ve milyonlarca kelebeğin ölümüyle sonuçlanan doğa olayı yeniden yaşandı.

DHA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde daha önceki yıllarda temmuz ayının ikinci haftası görülen söğüt kelebeklerinin ölüm uçuşu bu yıl ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleşti. Güneşler Köprü Mahallesi'ndeki Eski Sakarya Köprüsü'ne Sakarya Nehri boyunca uçarak gelen beyaz renkli milyonlarca söğüt kelebeği 'ölüm dansı'olarak adlandırılan uçuşlarının ardından köprü üzerindeki ışıkların etrafında toplandı. Havanın kararmasıyla başlayan bu ilginç doğa olayında kelebekler ışıkların çevresinde saatlerce uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek ölmeye başladı. Yollar beyaza büründü Kar yağışı görüntüsünü andıran milyonlarca kelebeğin ölüm dansı görenleri şaşırttı. Köprünün üzerindeki sokak lambalarının etrafında dönen kelebekler yoldan geçen araçların ışıklarına doğru da hareket etti. Bu etkileyici manzara köprü üzerinde ilerleyen araçların zorluk yaşamasına neden oldu. Bisiklet ve motosiklet sürücüleri de bu doğa olayı yüzünden ilerlemekte zorluk çekti. Sebebi bilinmiyor Yaşanan doğa olayıyla ilgili birçok araştırma yapılsa da kesin bir bulguya rastlanmadı. Bölgedeki halk, kelebeklerin ölüm dansını yazın bitişi ve sonbaharın başlangıcının işareti olarak değerlendiriyor.