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Sakarya'da motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu

Sakarya'da motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu

Sakarya Akyazı'da tek teker giden motosiklet hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı.