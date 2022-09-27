Petrol
84.85
2.40%
Euro
17.815
0.46%
Dolar
18.4856
0.06%
Altın
970.48
0.78%
Borsa
3266
0.17%
Bitcoin
372.400
4.68%
BTXN Coin
10.10
2.74%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Sakarya'da motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu

    Sakarya Akyazı'da tek teker giden motosiklet hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı.
    • 27.09.2022 - 18:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu

    Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kaskı ve plakası olmayan motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı.

    Tek teker üstü tehlikeli yolculuk

    Tek teker olarak seyir halinde olan sürücü, hem kendi canını hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı.

    İHA'da yer alan habere göre, motosikletlinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasınca kaydedildi.

    Sakarya da motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu #1

    Sakarya da motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu #2


    İsveç'ten heyet, Türkiye'ye gelecek
    Gündem

    İsveç'ten heyet, Türkiye'ye gelecek

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri Harput'a indi
    Yaşam

    Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri Harput'a indi

    Görüş Bildir