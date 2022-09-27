Sakarya'da motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu
Sakarya Akyazı'da tek teker giden motosiklet hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı.
- 27.09.2022 - 18:49
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kaskı ve plakası olmayan motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı.
Tek teker üstü tehlikeli yolculuk
Tek teker olarak seyir halinde olan sürücü, hem kendi canını hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı.
İHA'da yer alan habere göre, motosikletlinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasınca kaydedildi.