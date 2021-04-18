Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde plakasız motosikleti ile ehliyetsiz ve kasksız şekilde trafiğe çıkarak, yaya kaldırımından giden motosiklet sürücüsüne polis ekiplerince 5 ayrı cezai işlem uygulandı.

Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekiplerince denetimler yapıldı.

Şehir merkezi başta olmak üzere farklı bölgelerde denetim gerçekleştiren ekipler, araçları tek tek durdurarak HES kodu ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde izin belgeleri olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

BÜTÜN İHLALLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Atatürk Bulvarı üzerinde denetimlerini devam ettiren polis ekipleri, yaya yolundan motosikleti ile kasksız şekilde ilerlemekte olan sürücüyü durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücünün, ehliyetinin olmadığı ve izinsiz sokağa çıktığı tespit edildi.

Ekipler; plakasız motosiklet ile ehliyetsiz ve kasksız şekilde sokağa çıkma izni olmadan trafiğe çıkan ve yaya kaldırımında motosikleti ile ilerlemekte olan sürücüye 5 ayrı cezai işlem uyguladı.

Cezaların ardından motosiklet, bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Sakarya'da motosikletle sokağa çıktı, 5 ayrı ceza yedi ViDEO

















