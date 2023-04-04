Sakarya'da oluşan obrukta teknik inceleme yapıldı Kocaali'de oluşan obruğun, yer altı suyu oynamaları sonucu gelişen mağara tavanlarının çökmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.

AA

Sakarya Kocaali Belediyesi'nin davetlisi olarak geçen hafta Gümüşoluk Mahallesi'nde oluşan obruğu incelemek üzere bölgeye gelen paleosismolog Ramazan Demirtaş, obruklarla ilgili teknik inceleme yaptı.

İncelemelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Demirtaş, mezarlık alanında 5 metre çapında ve 6 metre derinlikte bir çökme olduğunu söyledi.

Demirtaş, obruk ve bir vadi boyunca 15-20 metre çaplı eski çökmelerin oluşum mekanizmasının büyük çoğunluğunun, yer altı oynamaları sonucu gelişen mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan dolin (kapalı veya yarı açık çukur) ve uvala (dolin çukurlarının birleştiği karstik oluşum) türü çökmeler olduğunun belirlendiğini kaydetti.

"Korkulacak bir şey yok"

Bölgenin antik bir yer olabileceğini ve burada yer altı mağaralarının olduğunu dile getiren Demirtaş, şunları söyledi:

Bunların altında oda mezarlar, tüneller ve höyükler var. İnceleme yaptığımız bölgede muhtemelen bir mağara benzeri bir şey var. Uydu görüntülerinden inceleme yaptığımız zaman bu arazinin 1,5 kilometrelik hat boyunca özellikle kuzey tarafında volkanik birimler, güney tarafında ise kil ve kum taşı dediğimiz üst kretase bölgeler var. Korkulacak bir şey yok çünkü bunların daha eskilerini gördük. Bunlar son yüzyıl içerisinde değil, son 2 ya da 3 bin yılın oluşumu olabilir.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, bölgede arkeolojik çalışmaların başlayacağını dile getirdi.

"Çalışmalar yapacağız"

Bölgede, mezar taşlarından ya da diğer tarihi kalıntılardan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün tespit ve değerlendirmeleri olduğunu aktaran Acar, şu ifadeleri kullandı: