Sakarya'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 6 yaralı Sakarya’nın Erenler ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA

Sakarya'da Erenler ilçesi Pekşenler mevkiinde bulunan yeni otoyol gişeleri çıkışında bulunan kavşakta, 54 AAP 847 plakalı otomobil ile 81 ACL 777 plakalı panelvan tipi araç çarpıştı.

Panelvanla çarpıştı

Çarpışmanın etkisi ile savrulan panelvan yan yattı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi ile panelvan tipi araç sürücüsü yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 yaralı hastane kaldırıldı

İtfaiye ekiplerince araçlarda sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bölgede ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.