Sakarya'da otomobil taklalar atarak hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da Karasu-Kaynarca yolu üzeri Camitepe Mahallesi mevkiinde, Karasu istikametinde ilerlemekte olan 54 AKP 603 plakalı otomobil, Nazlıcan D. isimli sürücünün kontrolünden çıktı.
Otomobil taklalar attı
Yaklaşık 200 metre kadar savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarına uçtu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Genç adam yaşamını yitirdi
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, hurdaya dönen otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Yavuz İkinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ise bölgede sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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