Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sakarya'da D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, D-100 kara yolu Yukarıdereköy Mahallesi girişindeki kavşak mevkiinde, Kocaeli istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 KA 090 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen H.A. (75) isimli vatandaşa çarptı.

Kanlar içinde kaldı

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan vatandaş kanlar içinde kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ağır yaralanan vatandaşa ilk müdahalesi bölgede yapıldı.





Yaya öldü, sürücü gözaltında

İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince dakikalarca olay yerinde müdahale edilen yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hastane yolunda hayatını kaybettiği, kazaya karışan araç sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Mahalleli tepki gösterdi

Öte yandan, daha öncesinde birçok farklı kazanın da meydana geldiği bölgedeki mahalleli ise bir süre önce yapılan ancak henüz faaliyete geçirilmeyen trafik ışıkları için tepkilerini dile getirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



