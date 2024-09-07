Sakarya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada otomobillerden biri adeta kağıt gibi ezildi.

İHA

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Türkormanköy Mahallesi Osmanbey mevkiinde, Barış Yaylı (45) idaresindeki 54 AIJ 610 plakalı otomobil ile H.Ö. (56) yönetimindeki 54 D 5445 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada Fiat Tofaş marka otomobil adeta kağıt gibi ezilirken Barış Yayla ve eşi C.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Burada tedavi altına alınan Barış Yaylı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

C.Y.’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)