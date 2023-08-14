Sakarya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Sakarya’da otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, Arifiybey Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde, Zeki D. idaresindeki 54 AFB 710 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet T. idaresindeki 06 GA 1201 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bölgeye ekipler akın etti

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dörtyol Grup Amirliği ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları bölgeden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan araç sürücüleri Zeki D. ve Mehmet T. ile araçlarda bulunan S.D., B.D., M.T. isimli toplam 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebi ile bölgede bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte tekrar normal seyrine döndü. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.