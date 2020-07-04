Sakarya'da patlamanın ardından ikinci gün

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte enkaz alanları gün yüzüne çıkarken arama ekiplerinin enkaz alanında çalışmaları havadan görüntülendi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında dün patlama meydana gelmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. Çok sayıda yaralanın olduğu patlamanın ikinci gününde ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte çalışmalarına hız verdi.

KAYIPLAR ARANIYOR

Bölgeye gelen ekiplerin yanı sıra kayıp olan vatandaşlar için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma köpekleri de alana getirilerek çalışmalara başlandı.

Havai fişek fabrikasın enkazı İZLE

ENKAZ ALTINDA ÇALIŞMA BAŞLADI

İş makinalarının çalışacağı bölgede öncesinde Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) çalışması ile gaz ölçümleri AFAD ekipleri tarafından yapıldı. Ekiplerin KBRN çalışmaları sonrasında iş makinaları ile enkaz altında çalışma başlatıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Patlama anından itibaren kayıp olan vatandaşları bulmak için seferber olan ekipler arama çalışmaları ve iş makinalarının enkaz kaldırma işlemleri devam ederken bölge havadan görüntülendi.

140 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan, Afet Kriminal İnceleme (AKİ) ekipleri bölgede kimliklendirme çalışması sürdürürken Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı patlamanın araştırılması için 10 savcıyı görevlendirdiği öğrenildi.