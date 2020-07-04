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    Sakarya'da patlamanın ardından ikinci gün

    Sabahın ilk ışıkları ile birlikte enkaz alanları gün yüzüne çıkarken arama ekiplerinin enkaz alanında çalışmaları havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 09:16
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    Sakarya'da patlamanın ardından ikinci gün #1

    Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında dün patlama meydana gelmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

    Patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. Çok sayıda yaralanın olduğu patlamanın ikinci gününde ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte çalışmalarına hız verdi.

    KAYIPLAR ARANIYOR

    Bölgeye gelen ekiplerin yanı sıra kayıp olan vatandaşlar için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma köpekleri de alana getirilerek çalışmalara başlandı.

    Havai fişek fabrikasın enkazı İZLE

    ENKAZ ALTINDA ÇALIŞMA BAŞLADI

    İş makinalarının çalışacağı bölgede öncesinde Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) çalışması ile gaz ölçümleri AFAD ekipleri tarafından yapıldı. Ekiplerin KBRN çalışmaları sonrasında iş makinaları ile enkaz altında çalışma başlatıldı.

    Sakarya'da patlamanın ardından ikinci gün #2

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Patlama anından itibaren kayıp olan vatandaşları bulmak için seferber olan ekipler arama çalışmaları ve iş makinalarının enkaz kaldırma işlemleri devam ederken bölge havadan görüntülendi.

    Sakarya'da patlamanın ardından ikinci gün #3

    140 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

    Öte yandan, Afet Kriminal İnceleme (AKİ) ekipleri bölgede kimliklendirme çalışması sürdürürken Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı patlamanın araştırılması için 10 savcıyı görevlendirdiği öğrenildi.

    Sakarya'da patlamanın ardından ikinci gün #4

    Sakarya'da patlamanın ardından ikinci gün #5

    Sakarya'da patlamanın ardından ikinci gün #6

    Sakarya'da patlamanın ardından ikinci gün #7

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