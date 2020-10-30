Sakarya'da patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasından geriye enkaz kaldı

Sakarya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasından geriye enkaz yığını kaldı.

Hendek ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 114 kişinin ise yaralandığı patlamada yıkılan duvarların altında kalan patlayıcılara ulaşılamadığı gerekçesiyle fabrika bahçesinde sulama sistemi kuruldu.

HAMMADDE VE PATLAMAMIŞ HAVAİ FİŞEKLER BULUNDU

Patlama sırasında etrafa savrulmuş ve duvarların altında kalmış olabileceği düşünülen havai fişek ve barut gibi maddelerin yanmasını önlemek için kurulan sitemin çalışmasının durdurulmasına karar verildi.

Geriye kalan hammadde ve patlamamış halde bulunan havai fişekler, taşınarak, başka yerlerde imha edildi.

PATLAMADAN GERİYE ENKAZ KALDI

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı patlayıcı uzmanlarının fabrika alanında yaptığı çalışmalar sona ererken, sulama sisteminin de söküm işlemleri başladı. Çalışmalar boyunca patlama ihtimaline karşı fabrika sahasında bir itfaiye ekibi ile ambulans hazır bekledi. Fabrika sahiplerine tutanakla teslim edilen fabrikada ise patlama sonrasından geriye, yıkılmış ve yanmış depo ve üretim tesisleri kaldı.







































