Sakarya’da savrulan traktörde patlayan av tüfeği, sürücüyü yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulan traktördeki av tüfeği ateş alırken, çıkan saçmalar sürücüyü yaraladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Akpınar mevkiinde Ali K. isimli kişi, traktörü ile avdan döndüğü esnada buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SAVRULAN TÜFEK ATEŞ ALINCA SÜRÜCÜ YAR ALANDI

Savrulan traktörde bulunan av tüfeğinin ateş alması neticesinde ise sürücü sol bacağından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Ali K. yapılan ilk müdahale sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.