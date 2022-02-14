Sakarya'da şehrin ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde parkta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 194. Sokak’ta bulunan bir parkta meydana gelen olayda, yaklaşık 10 kişilik iki grup arasında tartışma yaşandı.

SİLAH VE BIÇAKLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile taraflar yanlarında bulunan silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada M.D. (18) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.