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    Sakarya'da selde mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler kurtarıldı

    Kocaali ilçesinde yaşanan sel nedeniyle mahsur kalan öğretmenler ve öğrenciler, AFAD botu ile kurtarıldı.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 04:44
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 07:57
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    Sakarya'da selde mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler kurtarıldı

    Sakarya'Nın Kocaali ilçesine bağlı Demiraçma Mahallesi'nde kuvvetli sağanak yağışlar neden oldu. Yolların dereye döndüğü mahallede her yer sular altında kaldı.

    MAHSUR KALAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER KURTARILDI

    Sel felaketinde, bir rehabilitasyon merkezinde mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler AFAD botu ile kurtarıldı.

    Sakarya'da selde mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler kurtarıldı-Video

    "BOTLA TAHLİYE ETTİK"

    Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Kocaali ilçemiz Alandere mahallesinde yoğun yağış nedeniyle oluşan selden dolayı rehabilitasyon merkezinde mahsur kalan 4 öğrenci ve 5 öğretmenimizi ekiplerimizle birlikte botla tahliye ettik. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

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    Sakarya da selde mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler kurtarıldı #5

    Sakarya da selde mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler kurtarıldı #6

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