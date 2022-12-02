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    Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

    Sakarya il genelinde etkili olan yağış sonrasında gece saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini yaklaşık 5 metreye kadar düşürdü.
    • 02.12.2022 - 04:03
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    Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

    Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında gece saatlerinde oluşan sis bazı sürücülere zor anlar yaşattı.

    Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

    İHA'nın haberine göre şehir merkezi, Serdivan ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu.

    Sakarya da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü #1

    Sakarya da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü #2

    Sakarya da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü #3

    Sakarya da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü #4


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