Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Sakarya il genelinde etkili olan yağış sonrasında gece saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini yaklaşık 5 metreye kadar düşürdü.

Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında gece saatlerinde oluşan sis bazı sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

İHA'nın haberine göre şehir merkezi, Serdivan ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu.



