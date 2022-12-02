Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Sakarya il genelinde etkili olan yağış sonrasında gece saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini yaklaşık 5 metreye kadar düşürdü.
- 02.12.2022 - 04:03
Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında gece saatlerinde oluşan sis bazı sürücülere zor anlar yaşattı.
Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
İHA'nın haberine göre şehir merkezi, Serdivan ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu.