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    Sakarya'da sobaya benzin dökünce evi yaktı 

    Adapazarı'nda yaşayan bir kişinin sobaya benzin dökmesi sonucu binada yangın çıktı.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 23:23
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 00:01
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    Sakarya'da sobaya benzin dökünce evi yaktı 

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu 2 katlı ev yandı.

    CANINI ZOR KURTARDI

    Adapazarı Yeşilyurt Mahallesi 5820. Sokak’ta oturan Necmi Soral, akşam saatlerinde sobayı yakmak istedi. Necmi Soral’ın sobaya döktüğü benzinin parlaması sonucu yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı binayı sardı. Necmi Soral dışarı çıkarak canını kurtarırken, dumandan etkilendi. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

    Sakarya da sobaya benzin dökünce evi yaktı  #1

    BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen Necmi Soral’ı hastaneye kaldırdı. Yangın söndürülürken, 2 katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da sobaya benzin dökünce evi yaktı  #2

    Sakarya da sobaya benzin dökünce evi yaktı  #3

    Sakarya da sobaya benzin dökünce evi yaktı  #4

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