Sakarya'da sobaya benzin dökünce evi yaktı 

Adapazarı'nda yaşayan bir kişinin sobaya benzin dökmesi sonucu binada yangın çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu 2 katlı ev yandı.

CANINI ZOR KURTARDI

Adapazarı Yeşilyurt Mahallesi 5820. Sokak’ta oturan Necmi Soral, akşam saatlerinde sobayı yakmak istedi. Necmi Soral’ın sobaya döktüğü benzinin parlaması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı binayı sardı. Necmi Soral dışarı çıkarak canını kurtarırken, dumandan etkilendi. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen Necmi Soral’ı hastaneye kaldırdı. Yangın söndürülürken, 2 katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.