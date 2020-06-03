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    Sakarya’da sokağa çıkan çocuklar polislerle oynadı

    Kent Park'a akın eden çocuklar ve polislerin eğlenceli halleri, yüzleri güldürdü.
    • DHA
    • 03.06.2020 - 16:59
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    Sakarya’da sokağa çıkan çocuklar polislerle oynadı

    Sakarya’da aileleriyle birlikte sokağa çıkan ve Kent Park’ta eğlenen çocuklara, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

    Polisler, çocuklarla birlikte parkta bulunan oyun gruplarında eğlenip, mendil kapmaca oynadı.

    MASKELER UNUTULMADI

    Oyun oynarken maske takarak önlem de alan çocuklar, polislerle birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

    Sakarya’da sokağa çıkan çocuklar polislerle oynadı ViDEO

    Polisler ve çocuklar, birlikte fotoğraf da çektirdi.

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