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- Sakarya’da sokağa çıkan çocuklar polislerle oynadı
Sakarya’da sokağa çıkan çocuklar polislerle oynadı
Kent Park'a akın eden çocuklar ve polislerin eğlenceli halleri, yüzleri güldürdü.
- DHA
- 03.06.2020 - 16:59
Sakarya’da aileleriyle birlikte sokağa çıkan ve Kent Park’ta eğlenen çocuklara, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.
Polisler, çocuklarla birlikte parkta bulunan oyun gruplarında eğlenip, mendil kapmaca oynadı.
MASKELER UNUTULMADI
Oyun oynarken maske takarak önlem de alan çocuklar, polislerle birlikte eğlenceli anlar yaşadı.
Sakarya’da sokağa çıkan çocuklar polislerle oynadı ViDEO
Polisler ve çocuklar, birlikte fotoğraf da çektirdi.