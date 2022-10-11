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    Sakarya'da sokak ortasında baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı

    Sakarya Adapazarı'nda çıkan kavgada baba ve oğul bıçakla yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 11.10.2022 - 18:23
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    Sakarya'da sokak ortasında baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Dar Sokak’ta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan baba ve oğlu ile iki kişi tartışma yaşandı.

    Baba ve oğlunu bıçakladı

    Yerini kavgaya bırakan olayda bir kişi yanında bulundurduğu bıçakla baba ve oğlunu bıçakla yaraladı.

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Sakarya da sokak ortasında baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı #1

    Sakarya da sokak ortasında baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı #2

    Sakarya da sokak ortasında baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı #3


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