Dolar
7.1263
0.4723%
Euro
7.7276
0.4941%
Altın
1710.02
-0.3624%
Borsa
98472.21
0.0745%
G. Altın
391.782
-0.2708%
Bitcoin
70255.96
0.7742%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Sakarya'da su bidonundan yaptığı maskeyle dikkat çekti

    Bir vatandaş, su bidonu ve boruyla "Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek" yazılı maske yaptı.
    • DHA
    • 08.05.2020 - 15:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sakarya'da su bidonundan yaptığı maskeyle dikkat çekti

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında maske kullanımında artış oldu.

    Bu kapsamda bazı vatandaşların ise ilginç tedbirler aldığı görüldü.

    SU BİDONUYLA MASKE YAPTI

    Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan bir şahıs, 5 litrelik su bidonu ve lavabo gider borusuyla kendisine yüz maskesi yaptı.

    Yaptığı maskenin üzerine de "Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek" yazdı.

    Pamukova Belediyesi’nde görevli zabıta memuru, maskeli şahısla fotoğraf çektirirken, pazarda alışveriş yapan bu kişi herkesin ilgi odağı oldu.

    Görüş Bildir