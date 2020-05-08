Sakarya'da su bidonundan yaptığı maskeyle dikkat çekti

Bir vatandaş, su bidonu ve boruyla "Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek" yazılı maske yaptı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında maske kullanımında artış oldu.

Bu kapsamda bazı vatandaşların ise ilginç tedbirler aldığı görüldü.

SU BİDONUYLA MASKE YAPTI

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan bir şahıs, 5 litrelik su bidonu ve lavabo gider borusuyla kendisine yüz maskesi yaptı.

Yaptığı maskenin üzerine de "Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek" yazdı.

Pamukova Belediyesi’nde görevli zabıta memuru, maskeli şahısla fotoğraf çektirirken, pazarda alışveriş yapan bu kişi herkesin ilgi odağı oldu.