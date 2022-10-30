Sakarya'da sünger fabrikasında yangın çıktı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sünger fabrikası alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele veriyor.

Sakarya'da Erenler ilçesi Çaybaşı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kısa sürede fabrikayı etkisi alan yangın itfaiye ev jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı.

Alevlere teslim olan fabrikadaki yangın ve verilen mücadele havadan da görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

“Devletin birimleri burada mücadele ediyorlar”

İHA'nın haberine göre, yangın bölgesinde bulunan vatandaş İshak Demirci, “Bir anda bir patlama sesiyle geldik. Yüksek şekilde patlamalar oldu, bütün devletin birimleri burada mücadele ediyorlar. Kimyasal olduğu için vatandaşı uzak tutmaya çalışıyorlar. Burası sünger fabrikası görevliler doğru olanı yapıyorlar yani biz gelsek ne olur? Elimiz, kolumuz bağlı yapacak bir şeyimiz yok. İlk önce yangını gören arkadaşımla benim” dedi.

2 saatin ardından yangın kontrol altında

Alevlere teslim olan fabrika yaklaşık 2 saat verilen mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika havadan görüntülendi.



