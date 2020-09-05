Sakarya'da tarım işçilerine ırkçı saldırı iddiası gerçek dışı çıktı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin ırkçı saldırıya uğradığı iddiasının gerçek dışı olduğu, olayın bahçe sahiplerinin anlaşmazlığından yaşandığı belirtildi.

22 Ağustos tarihinde K.K., yanında fındık işçileriyle birlikte fındık topladığı sırada bahçeye gelen ve tarlada hisse ortağı olduğu iddia edilen H.Ş. beraberinde R.T.Ş ve E.G ile K.K'den işçileri alıp bahçeden çıkmasını istedi. K.K. fındık toplama sırasının kendisinde olduğunu belirterek, H.Ş. ile tartışmaya başladı.

BAHÇENİN HİSSE ORTAĞI, İŞÇİLERE SALDIRDI

Sinirlenen H.Ş., K.K. ve tarlada fındık toplayan işçilere saldırmaya başladı. H.Ş. kullandığı otomobili, K.K. ve fındık işçilerinin üzerine sürdü. Yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan H.Ş, R.T.Ş. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BAHÇE SAHİPLERİNİN KAVGASINDA İŞÇİLER YARALANDI"

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilgili şu ifadelere yer verdildi:

“Bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde ilimizde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde iddialara yer verilmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmada; 22 Ağustos 2020 tarihinde ilimiz Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşanan tartışmanın sonucunda arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı, olayın yargıya intikal ettiği ve Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat yapılarak soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır."





"SOSYAL MEDYA İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

"Bu konunun bugün değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı tespit edilememiştir. Ayrıca geçmişe dönük yapılan incelemede sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde iddia edildiği gibi bir olaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden herhangi bir konu, olay veya şikayet bulunmamaktadır. Bahse konu iddia edilen olayın Türkiye’nin neresinde ve ne zaman yaşandığının tespiti ile ilgili de Emniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiştir."

GÖRÜNTÜLER 5 YIL ÖNCESİNDEN, BAŞKA ŞEHİRDEN

Saldırı anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Sakarya Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 22 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştiği iddia edilen olayın bahçe sahipleri arasında meydana geldiğini ve tartışmanın arbedeye dönüştüğünü, bu konunun bugün sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısının tespit edilemediği ifade edildi.

İnternet sitelerinde yayınlanan kavga görüntülerinin ise 2015 yılına ait bir görüntü olduğu ve başka bir ilde yaşandığı, bahse konu haberlerde Sakarya'da yaşanan olay gibi yayınlandığı belirtildi.

