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    Sakarya'da TCDD'nin hurdaya ayırdığı iki vagon yandı

    Pamukova ilçesinde hurdaya ayrılan vagonların olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
    • AA
    • 11.03.2021 - 22:07
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    Sakarya'da TCDD'nin hurdaya ayırdığı iki vagon yandı

    Yenice Mahallesi'nde TCDD'ye ait hurdaya ayrılmak üzere parkta bekletilen tren vagonlarında henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İKİ VAGON TAMAMEN YANDI

    İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altın alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında iki vagonun tamamen yandığı görüldü.

    Sakarya da TCDD nin hurdaya ayırdığı iki vagon yandı #1

    Sakarya da TCDD nin hurdaya ayırdığı iki vagon yandı #2

    Sakarya da TCDD nin hurdaya ayırdığı iki vagon yandı #3

    Sakarya da TCDD nin hurdaya ayırdığı iki vagon yandı #4

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