Sakarya'da testereyle kuryeye saldıran taksicinin ehliyetine el konuldu 

Sakarya'da tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışları nedeniyle ehliyetine geçici olarak el konularak, sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Dün öğle saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TESTEREYLE KURYEYE SALDIRDI

Aracından testere ile inen taksi şoförü, motosikletli kuryenin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı.

O anlar ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sakarya'da taksici, moto kuryeye testereyle saldırdı VİDEO ARŞİV

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığını belirtirken, taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışlarından ötürü karayolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için sürücü belgesine geçici olarak el konulduğunu, sağlık kuruluşuna sevk edildiğini açıkladı.

















