Euro
15.47
-0.08%
Dolar
13.59
-0.07%
Altın
827.96
1.16%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
574.735
-3.08%
BTXN Coin
38.42
2.12%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Sakarya'da testereyle kuryeye saldıran taksicinin ehliyetine el konuldu 

    Sakarya'da tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışları nedeniyle ehliyetine geçici olarak el konularak, sağlık kuruluşuna sevk edildi.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 19:14
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 19:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da testereyle kuryeye saldıran taksicinin ehliyetine el konuldu 

    Dün öğle saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    TESTEREYLE KURYEYE SALDIRDI

    Aracından testere ile inen taksi şoförü, motosikletli kuryenin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı.

    O anlar ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Sakarya'da taksici, moto kuryeye testereyle saldırdı VİDEO ARŞİV

    TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

    Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığını belirtirken, taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışlarından ötürü karayolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için sürücü belgesine geçici olarak el konulduğunu, sağlık kuruluşuna sevk edildiğini açıkladı.

    Sakarya da testereyle kuryeye saldıran taksicinin ehliyetine el konuldu  #1

    Sakarya da testereyle kuryeye saldıran taksicinin ehliyetine el konuldu  #2

    Sakarya da testereyle kuryeye saldıran taksicinin ehliyetine el konuldu  #3

    Sakarya da testereyle kuryeye saldıran taksicinin ehliyetine el konuldu  #4

    Sakarya da testereyle kuryeye saldıran taksicinin ehliyetine el konuldu  #5


    İlginizi Çekebilir

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Kastamonu'da 8 gün önce söndürülen yangın, bu sefer tüm köyü yaktı
    3. Sayfa

    Kastamonu'da 8 gün önce söndürülen yangın, bu sefer tüm köyü yaktı

    İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen 9 doğal çay tarifi
    Sağlık

    İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen 9 doğal çay tarifi

    Görüş Bildir