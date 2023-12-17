Sakarya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-140 kara yolunun Kuzuluk Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada Y.E. idaresindeki hafif ticari araç ile O.B. idaresindeki soda taşıyan 41 APP 594 plakalı tır çarpıştı.
Yaralılat tedavi altında
Meydana gelen kazada, tır sürücüsü ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan H.E. yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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