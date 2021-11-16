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Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı

Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı

Erenler ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından, hastaneye kaldırılanlardan birisinin durumu ağır olduğu bildirildi.