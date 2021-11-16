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    Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı

    Erenler ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından, hastaneye kaldırılanlardan birisinin durumu ağır olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 04:21
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    Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı

    Sakarya’nın Erenler ilçesinde korkunç bir kaza gerçekleşti.

    Kayalarreşitbey Mahallesi mevkiinde, sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    Araçların hurdaya döndüğü feci kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen ekiplerce, adeta kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışan sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Kazada 1’i ağır olmak üzere yaralanan 2 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya da tır ile otomobil çarpıştı #1

    Sakarya da tır ile otomobil çarpıştı #2

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