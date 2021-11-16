Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı
Erenler ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından, hastaneye kaldırılanlardan birisinin durumu ağır olduğu bildirildi.
- İHA
- 16.11.2021 - 04:21
Sakarya’nın Erenler ilçesinde korkunç bir kaza gerçekleşti.
Kayalarreşitbey Mahallesi mevkiinde, sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Araçların hurdaya döndüğü feci kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerce, adeta kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışan sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kazada 1’i ağır olmak üzere yaralanan 2 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.