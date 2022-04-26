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    Sakarya’da toprak olmadan tarım yapılıyor

    40 milyon lira yatırımla 53 bin metrekarelik alana inşa edilen topraksız serada jeotermal ısıtma tekniğiyle 65 bin kök domates fidesi ekimi gerçekleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 16:14
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    Sakarya’da toprak olmadan tarım yapılıyor

    Sakarya'da yeni bir proje hayata geçirildi.

    Toprak olmadan tarım yapmak üzerine tasaranan projeye 40 milyon lira yatırım yapıldı.

    53 bin metrekarelik alana kurulu olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniği kullanılıyor.

    Projenin ilk etabında 65 bin kök domates fidesi dikildi.

    "Sağlıklı ürün ve verimlilik prensibiyle yetiştireceğiz"

     

    Projenin birinci etabındaki ilk çalışmaların bu ay başladığını söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sağlıklı ürün ve verimlilik prensibiyle topraksız teknolojik tarım yaptığımız merkezimizde 1 dönümde 50 ton domates yetiştireceğiz. 25 dönümlük alanda toplamda 1.250 ton verim elde etmeyi hedefliyoruz. Yılın her ayı hasat yapabileceğimiz bu yerde domatesin yanı sıra biber ve patlıcan gibi ürünler de yetiştirerek ülkemize tarımsal model kazandıracağız. Ayrıca bu sayede tarımsal ürün ihracatı potansiyelimiz de artacak” dedi.

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    "Çiftçiye yeni nesil tarımsal üretim"

    Proje kapsamında toplamda 10 milyon TL’lik fidan diktiklerini belirten Yüce, şunları anlattı:

    “Burada çiftçilerimizle beraber 40 çeşit ağaç ve 50 çeşit çalı yetiştiriyoruz. İsteyen herkesle sözleşmeli tarım yapmak için kapımız açık. 3 bin dekarlık Sakarya Botanik Vadisi’nde ise tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirip ihraç ediyoruz. Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi projemiz ile yüksek verimli üretime devam ederken Sakaryalı çiftçilerimize de yeni nesil tarımsal eğitimler veriyoruz. Ayrıca Sakarya’ya kazandıracağımız Proje Tarım Lisesi ile en modern ve teknolojik tarımsal uygulamaları gençlerimize aktaracağız. Böylelikle tarımsal mirasımızı birikim haline getirerek kendi markamızı yaratacağız.”

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