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    Sakarya'da turşu kavanozu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi 

    Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı baskında, 19 adet turşu kavanozundan uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
    • 22.11.2022 - 19:29
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 19:35
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    Sakarya'da turşu kavanozu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi 

    Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı baskında

    Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı yapıldığı iddia edilen A.M., S.M.,B.M.ve  M.M. isimli şüphelilerin çalıştıkları depo ve evlerine iki adet narkotik köpeğiyle baskın yaptı.

    Turşu kavanozunda uyuşturucu yakalandı

    Bir depoda 19 adet kavanoz içerisinde gizlenmiş 3.5 kg kubar esrar, 3.5 kg kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 300 gram. kenevir tohumu ele geçirildi.

    Ayrıca  1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 5 adet yarı otomatik av tüfeği, 124 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kelebek bıçak, 3 adet dedektör ve 1 adet alan tarama cihazı ele geçirildi.

    Şüpheliler gözaltında

    DHA'nın haberine göre, şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

    Sakarya da turşu kavanozu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi  #1


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